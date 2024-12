Matteo Ruggeri non farà parte della spedizione dell'Atalanta a Roma, dove domani sera è in programma la sfida con la Lazio. Il terzino sinistro, riporta Sky Sport, salta l'ultima del 2024 per un problema articolare all'alluce del piede destro e resterà a Zingonia per curarsi in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter del 2 gennaio.