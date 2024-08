Gasperini ritrova Lookman, tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo lungo tempo, ma non è ancora certa una convocazione per il match di domani con l'Inter. Il nigeriano si è messo a disposizione del tecnico nerazzurro e ora bisognerà capire le condizioni fisiche dopo il periodo di allenamenti a parte: da lì si valuterà se portarlo o meno a Milano, come spiega la Gazzetta dello Sport.

Da valutare anche Zaniolo a causa di un risentimento muscolare: decisiva la seduta di oggi così come per Hien, ieri al secondo giorno ko per influenza. In caso di assenza dell'ex Verona, pronto Godfrey. Certamente out Scamacca, Kolasinac, Bakker, Scalvini e Sulemana. Per l'ultimo arrivato Kossounou oggi primo allenamento.