Giovanni Mussa, tecnico della Pergolettese, ha ricevuto le indicazioni che si aspettava dall'amichevole giocata ad Appiano Gentile contro l'Inter nel tardo pomeriggio di oggi: "Da un punto di vista di prestazione, chiaramente è stata difensiva - la premessa della sua analisi fatta ai canali ufficiali del club -. Abbiamo subito il giusto contro una squadra chiaramente sia tecnicamente, tatticamente, fisicamente e anche a livello atletico, molto più avanti di noi. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati sul pezzo sempre, senza scomporci più di tanto, facendo giocare tutti con tanti ragazzini. Diciamo che mi interessava vedere l'atteggiamento ed è stato ottimo, mi interessava vedere la solidità allo stress difensivo e quella l'abbiamo avuta".



Una delle note positive è stata la grinta, il carattere che hanno messo I ragazzi subito in campo.

"Abbiamo fatto una trasfusione di grinta: per me questo è un aspetto fondamentale. I ragazzi lo sanno che noi non possiamo prescindere dal nostro modo di stare in campo, dal nostro carattere. L'aggressività è una dote che dobbiamo avere a piene mani e oggi l'abbiamo dimostrato. Oltre al risultato finale, che comunque dà autostima, siamo stati tutti bravi, sono molto contento sia dei nuovi arrivati che di tutti gli altri".