Fabio Pecchia, tecnico del Parma, parla così a DAZN dopo la sconfitta con l'Inter: "C'è poco da discutere, per portare a casa il risultato con queste squadre che sono piene di energie ed entusiasmo non è sufficiente giocarsela al 100%. Ho visto cose buone, queste partite ci servono per il prosieguo del campionato".

Il Parma segna sempre, ci si salva così o serve più equilibrio?

"Io chiedo questo ai miei, anche sul 3-1, di fare gol. Per vincere bisogna segnare, questa è la mentalità giusta. Concedere gol all'Inter non è una cosa fuori dal comune, poi ci siamo difesi anche bene. Noi abbiamo avuto anche situazioni per segnare".

Serve più malizia per restare in A?

"La linea del club è chiara: l'esperienza bisogna farla sul campo. Dobbiamo continuare così, i ragazzi devono prendere ogni sensazione da questa partita. Queste partite ci danno molto".