Nel corso della lunga intervista concessa ai giornalisti de Il Mattino, Victor Osimhen ha ricordato il momento terribile vissuto durante Inter-Napoli del 21 novembre 2021, immediatamente dopo lo scontro aereo con Milan Skriniar che gli ha provocato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro: "L'infortunio è stato pesante, come l'operazione e il lungo periodo in cui sono stato fermo - le parole dell'attaccante nigeriano -. Togliere la mascherina? Non ci penso proprio. Non c'entra nulla l'aspetto mentale, la mascherina è una protezione fisica e me la tengo. Non è una cosa di scaramanzia, sono più tranquillo così: la mia faccia la proteggo meglio indossandola. E non me la tolgo".