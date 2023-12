È Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, a presentarsi davanti alle telecamere di DAZN dopo il netto 3-0 incassato contro l'Inter. Si parte dagli episodi arbitrali più discussi: "Mazzarri ha preferito non venire, preferiamo sia in panchina per evitare dichiarazioni problematiche. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo perché crediamo che l'arbitro Massa e il VAR siano incappati in una giornataccia che può capitare. Non è stata una giornata felice, il primo gol ci ha dato una mazzata ed era sicuramente viziato da un fallo evidente su Lobotka che doveva essere sanzionato senza neanche l'intervento del VAR. Il secondo episodio che ci ha visto penaalizzati è il rigore su Osimhen: quanto ti prendono il tendine d'Achille vai giù perché perdi l'appoggio. Questo è un fallo che andava sanzionato. Non facciamo dietrologie e non siamo complottisti, ma bisogna sottolinearlo perché perdere così davanti ai nostri tifosi dispiace".

Sull'1-0 di Calhanoglu però il VAR non poteva intervenire.

"Infatti ho detto anche prima che doveva essere sanzionato prima, senza ricorrere al VAR. Su Osimhen ho invece visto un contatto netto sul piede d'appoggio, quindi è evidente che perde l'equilibrio. Il VAR ce l'abbiamo apposta per correggere eventuali errori dell'arbitro, perché non è intervenuto? È evidente. Non voglio creare alibi, la squadra ha avuto occasioni e abbiamo perso contro una grande squadra, il gol di Calhanoglu è di grandissima fattura. Ma secondo me non ci meritavamo di avere questa mortificazione. Un rigore così non dato doveva essere almeno rivisto al VAR a prescindere dalla posizione dell'arbitro, poi Massa poteva anche decidere di non darlo. Quando giochi contro grandi squadre una disparità di questo genere è determinante".

Poi verso Milito, che è d'accordo sul primo episodio ma sostiene non sia rigore su Osimhen:

"Sei stato attaccante, sai bene che con un minimo tocco vai giù. Ognuno ha la propria opinione, per me era nettissimo e ci metteva nella condizione di recuperare per il momento della partita. Ne ho visti dare tanti di rigori così, ci vuole uniformità. Mi dispiace dirlo, abbiamo una classe arbitrale tra le migliori al mondo ma oggi ci sentiamo troppo penalizzati".

Come vivete il cambio di prestazioni?

"Il ramarico è proprio questo, di voler puntare l'attenazione su episodi negativi. La squadra ci ha messo l'anima soprattutto nel primo tempo, con Mazzarri stiamo trovando un equilibrio che avevamo perso, senza voler gettare la croce su Garcia. Ci dispiace sia arrivata questa sconfitta pesante perché non ce la meritavamo e ha inciso molto questa cattiva serata di Massa. Nei momenti topici poteva fare meglio".