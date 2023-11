"Domani abbiamo un test fondamentale in Champions contro la più forte squadra del mondo. Intanto abbiamo vinto a Bergamo, dobbiamo tornare a fare del nostro meglio in ogni partita che giochiamo" ha esordito Walter Mazzarri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid, dando indicazioni anche sul campionato.

Come sta Osimhen?

"Domani ci parlerò, non vogliamo sovraccaricarlo ma domani giocherà sicuramente un tempo. Dobbiamo ancora decidere se partirà dall'inizio o entrerà durante la partita".