Il 1 dicembre il Napoli darà il via al suo ritiro invernale in Turchia, che andrà avanti fino al 13 dicembre. In casa azzurra destano qualche preoccupazione le condizioni fisiche di due calciatore. In primis Khvicha Kvaratskhelia, alle prese con una lombalgia.

Il georgiano non sembra comunque a rischio per il ritiro e di conseguenza nemmeno per la sfida contro l’Inter del 4 gennaio. Nelle prossime ore, come riportato da Sky Sport, Amir Rrahmani effettuerà un controllo di passaggio per capire a che punto sia il suo processo di recupero dal fastidio muscolare accusato qualche settimana fa. L’obiettivo del difensore kosovaro è comunque quello di recuperare proprio per la supersfida di San Siro.