Che spinta può darvi in chiave Serie A un'eventuale vittoria col Real in Champions? Viene incalzato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Real Madrid. "Le vittorie aiutano sicuramente a lavorare meglio. Veniamo da una vittoria importante come quella con l'Atalanta a Bergamo e, nonostante i pochi giorni a disposizione, l'abbiamo preparata bene. Siamo pronti a mettere in campo le nostre qualità contro il Real Madrid".