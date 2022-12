Brutto ko in amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, che cade in casa 4-1 sotto i colpi del Lille. Dopo la sconfitta col Villarreal, gli azzurri, avversari dell'Inter alla ripresa del campionato il 4 gennaio, inciampano anche contro i francesi, che vanno in vantaggio al 18' con Diakité e poi dilagano nella ripresa calando tra 63' e 82' il poker con David, Bamba e Ounas. La rete della consolazione dei padroni di casa arriva in pienissimo recupero grazie a Giacomo Raspadori.