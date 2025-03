Dopo la brutta sconfitta ottenuta questa sera contro l'Inter l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta si è presentato nella sala stampa del Meazza per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Quali sono le recriminazioni principali di questa partita?

"Il rammarico è che abbiamo preso gol alla fine del primo tempo. Potevamo comunque prendere tre gol ma era meglio andare a riposo sullo 2-0. Sono molto contento della prestazione. Qualcuno è calato. Loro mettono dentro Thuram, ci sta che ti abbassi tanto. Siamo stati un filo troppo bassi".

Avevi bisogno di cambi che potessero dare un po’ più consistenza? Si poteva fare qualcosa di più nei dettagli?

"Per me la squadra ha tenuto fisicamente. Abbiamo tanti giocatori che hanno giocato sempre. Keita non ha tutta la partita nelle gambe. Anche se stai bene ci sta che l'Inter ti metta lì. Sono contento dello spirito e del coraggio che abbiamo avuto. Fare una partita a San Siro ci deve mettere un'energia diversa. Contro il Parma è l’ultima chiamata e dovremo mettere questa energia".

Perché la squadra ripete gli stessi errori in occasione dei gol?

"I gol che prendiamo non sono tutti uguali. L’Inter ti schiaccia un po' e devi fare venti letture in 15 minuti. Dovevamo ricacciarli fuori".

Zeroli e Castrovilli come li hai visti?

"Zeroli è sveglio. Castro è un giocatore importante. Non ha avuto continuitá per via degli infortuni. È un giocatore fantastico. Sono molto contento di come hanno giocato".

Cosa portate a casa?

"Da questa serata dobbiamo prendere energia, convinzione, consapevolezza. Nelle prossime dobbiamo fare punti. La prossima è decisiva. Io ci credo se no stavo a casa".

Metteresti la firma per altre 10 partite cosí?

"La base non è male. Peró bisogna fare punti. Il risultato è fondamentale".