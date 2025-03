Il Monza si illude di poter vincere a San Siro, poi però torna alla realtà e deve metabolizzare l'ennesima sconfitta stagionale, rimontata dall'Inter da 0-2 a 3-2. Dopo il triplice fischio, Alessandro Nesta si presenta a Sky Sport per offrire la sua analisi sulla partita: "Abbiamo fatto una buona prestazione, il piano gara è stato efficace. Forse siamo stati un filo troppo bassi durante la gara, ma anche per merito dell'Inter. Sono contento per i giocatori, usciamo dal campo con una buona figura. Non sono queste le partite da vincere, ma dobbiamo provare a fare punti dalla prossima col Parma".

Da cosa si riparte?

"Se siamo così, possiamo dare fastidio a tutti. Non abbiamo mai mollato, abbiamo dato il segnale che la squadra è viva".

Come stai vivendo il momento?

"La prendo come una crescita; se sto a casa, ingrasso (ride, ndr). Vado sul campo, ci metto la faccia anche se perdo. Abbiamo perso giocatori importanti a gennaio; Gagliardini, Sensi e Pessina sono fuori. Io voglio migliorare, questa sera ho dentro qualcosa che non va... Un po' di avevo creduto, vi dico la verità".

Come vedi il tuo futuro da allenatore?

"Ripartirò, se non vado a Miami a prendere il sole. Ma spero di ripartire".

Credi alla salvezza?

"Io ci credo fortemente, se no starei stato a casa. Se ci salviamo, fanno una serie tv e noi facciamo il pullman scoperto. Ci danno tutti per spacciati, se succede rimaniamo nella storia. Io ci crederò fino all'ultimo giorno".