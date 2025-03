Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di San Siro: "Se pensi alla classifica diventi pesante. Ho chiesto ai miei giocatori di divertirsi, è un'opportunità per far vedere qualcosa di buono. Il risultato è importante. Le dinamiche rispetto all'andata sono cambiate. Ho perso Bondo che ci dava tanto apporto, le scelte sono queste perché tra infortuni e cambiamenti la squadra non è più la stessa. Inzaghi? Ero sicuro che avrebbe messo dal 1' tutta l'argenteria", ha concluso con questa battuta.