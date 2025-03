"Penso che sia stato importante il mio gol, ma sarebbe stata ancora più importante la vittoria", ha detto Keita Balde a Sport TV dopo la sconfitta per 3-2 in casa dell'Inter, dove l'ex nerazzurro si è reso protagonista di un gran gol dalla distanza che ha lasciato tutti di stucco, rete che "cambierebbe con il successo del Monza - come ha ammesso nel post-partita -, perché questo è un gioco di squadra e la vittoria è sempre più importante del gol. Il gol che ho fatto è stato molto bello ma inutile perché abbiamo perso il match. Ora però dobbiamo pensare già all’impegno della prossima settimana contro il Parma, perché abbiamo bisogno di vincere. Dovremo lavorare duramente e pensare da squadra vincente alla prossima partita e ad andare avanti".

Sulla prestazione e l'obiettivo salvezza:

"Oggi abbiamo dimostrato molto carattere. Siamo una buona squadra con buoni giocatori e dovremo cercare di sacrificarci e approfittare di quest’ultima parte di stagione per riprenderci. Dobbiamo dare tutto per rispetto della società, di Galliani, dei tifosi in questo finale di stagione".