Samuele Birindelli, autore del gol che ha permesso al Monza di passare in vantaggio contro l'Inter, commenta così in conferenza stampa la sfida persa alla fine 3-2:

Ci racconti il gol? Che prestazione è stata?

"Io e Dany Mota ci troviamo bene. Gli piace fare queste giocate e chiudere uno due col tacco. Lo ringrazio per l’assist. Mi dispiace perché abbiamo giocato con orgoglio e spensieratezza. Prendere il gol a fine primo tempo è stato brutto. Sul 2-0 poteva essere diverso il secondo tempo. L’ha decisa anche quel gol di mezzo centimetro".

Quanto contano gli abbracci dopo il gol per avere fiducia?

"Il gruppo c’è. Noi ci crediamo fino alla fine, finché la matematica non ci da per spacciati".

Perché queste prestazioni dal punto di vista caratteriale si sono viste poco?

"Le prestazioni più o meno ci sono sempre state. Mi ricordo tante parite dove abbiamo giocato bene e raccolto poco. Contro il Milan il primo quarto d’ora poteva essere 4-0 per noi e poi abbiamo perso. Abbiamo raccolto poco perché gli episodi ci hanno girato male. E noi siamo stati poco convinti".