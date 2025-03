Samuele Birindelli parla così a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Monza: "La leggerezza che chiede Nesta? Io parlo per me: la leggerezza l'ho trovata al pensiero di giocare a San Siro, non c'è partita più bella da giocare in uno stadio come questo in cui si respira la storia. E' una fortuna giocare in questi palcoscenici, stasera deve essere un'occasione per tutti".

Ti torna in mente qualcosa della tua carriera entrando qui?

"Quando entri in stadi come questi rivivi il tuo percorso di calciatore, è il sogno di un bambino che si avvera".

Come potete mettere in difficoltà l'Inter?

"Noi dobbiamo essere cinici a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno. Sappiamo che l'Inter sta giocando tante partite anche importanti, speriamo di trovarli distratti o un po' affaticati".