In casa Monza ha parlato Samuele Birindelli ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Purtroppo è dall'inizio dell'anno che giochiamo a volte bene e a volte no. Restiamo sempre dentro la partita, non voglio parlare di errori individuali. C'è un po' di negatività che ci portiamo un po' dietro, ma dobbiamo ricercare il momento positivo per provare a dare una svolta al campionato. Inter? Ognuno di noi deve trovare leggerezza provando a prepararla con tranquillità. Quando entro in questi stadi mi emoziono, è un sogno di ogni bambino giocare in stadi come San Siro e lo Stadium. Dobbiamo trasformarlo in gioia".