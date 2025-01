Dopo quasi due mesi, il Monaco ha trovato la vittoria in Ligue 1 superando il Rennes per 3-2 al termine di un match elettrizzante al Louis II. Soddisfatto, ovviamente, il tecnico Adi Hütter: "Innanzitutto possiamo ritenerci soddisfatti di questa seconda vittoria consecutiva. Nel nostro caso è importante dimostrare che la squadra si sta riprendendo anche in campionato, dopo il successo contro l'Aston Villa in Champions League. Era necessario e per questo voglio congratularmi con la mia squadra. D'altro canto la nostra colpa è non averla chiusa sul 4-1 o 5-1, e prima ancora siamo andati all'intervallo con un gol in mano. Sul 3-1 eravamo un po' in difficoltà, ma alla fine la vittoria è stata meritata".

Sugli scudi il giovane Magnes Akliouche: "È ovviamente un giocatore molto intelligente e molto abile, soprattutto negli ultimi 30 metri dell'avversario, dove tutte le sue decisioni sono buone. Crea molte situazioni per i suoi partner grazie alla sua comprensione del calcio. Sul gol di Aleksandr Golovin sfrutta perfettamente il tre contro due con il movimento di Mika Biereth e dà la palla al posto giusto al momento giusto". Nota negativa, l'infortunio di Denis Zakaria, che ha lasciato il campo per un problema alla caviglia: "Sono contento dell'ingresso in campo di Jordan Teze. Ora vedremo chi sarà a disposizione per giocare in mezzo contro l'Inter, sperando che l'infortunio di Zak non sia troppo grave".