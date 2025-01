Prime parole da giocatore del Milan per Kyle Walker. Il difensore inglese, arrivato in questa sessione di mercato dal Manchester City, sarà avversario dell'Inter nel derby di domenica: "Sono davvero felice di indossare questa maglia e giocare per questo club - dice ai canali ufficiali del club -. Speriamo di chiudere bene la stagione. La Champions sta andando bene, in campionato sappiamo tutti che possiamo fare meglio. Voglio condividere la mia esperienza con i più giovani per giocare con passione, è questo quello che dobbiamo dimostrare, se lo meritano i tifosi".