In casa Milan ha parlato a DAZN dopo il derby anche il tecnico Stefano Pioli: "Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava potessimo mettere a posto le cose sicuramente non ci ha aiutato. Non abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, ma siamo stati disattenti nella qualità delle giocate. Stavamo facendo noi la partita, il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere, dispiace perdere il derby in modo così importante. Ma eravamo in partita fino al 3-1. L'Inter è stata più furba, scaltra ed efficace di noi. Nella partita di oggi c'è stato questo gap, lavoreremo meglio per capire le situazioni in cui avremmo potuto fare meglio. E' normale a inizio stagione avere ancora qualche difficoltà, mi tengo i 70', gli ultimi 15' sono da rivedere e cancellare".

L'analisi è proseguita: "Il gol del vantaggio? Nessun commento, l'arbitro ha deciso così. Nei primi 4' abbiamo tenuto palla solamente noi. Su questo dobbiamo lavorare. L'Inter è molto quadrata e difficile da colpire, ci ha aspettato. Onestamente me l'aspettavo. Dovevamo stare più larghi con gli esterni. La partita si è indirizzata come volevano loro. Poi diventa complicato raddrizzarla. Ho fatto i cambi e abbiamo preso subito il rigore. L'Inter è forte, ma siamo forti anche noi. Ci possiamo giocare campionato e posizioni di vertice. Il risultato di oggi non toglie niente alla qualità e alla profondità della mia rosa. Nessun problema dal punto di vista psicologico per la partita di martedì. Siamo all'inizio del campionato e vogliamo essere competitivi fino alla fine".