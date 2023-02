Amareggiato Stefano Pioli quando si presenta a parlare ai microfoni di DAZN dopo il ko nel derby con l'Inter. "Volevamo essere più compatti e infatti abbiamo sì concesso qualcosa, ma non tantissimo. Poi è chiaro che volevamo costruire meglio e purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati ancora una volta su una palla inattiva. Meglio nel secondo tempo. I ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione dopo che nell'ultimo periodo non eravamo stati solidi in fase difensiva. Non volevamo fare solo una partita difensiva e il nostro errore è stato quello di non riuscire a palleggiare venendo fuori".

Avevate la sensazione che con il solito modulo vi sareste scoperi troppo?

"Da allenatore ho la situazione chiara e sono sicuro che, giocando il nostro calcio, saremmo andati ancora in difficoltà. Non abbiamo più le distanze che avevamo prima, possiamo fare meglio e non di poco. Dobbiamo essere più aggressivi, ma si deve anche vivere i momenti e consapevoli di quello che serve per tornare a essere competitivi".