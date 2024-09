Prima dell'inizio della sfida tra Milan e Liverpool, Zlatan Ibrahimovic introduce per Sky Sport il debutto in Champions League dei rossoneri, che arriva qualche giorno prima del derby contro l'Inter: "Settimana importante, oggi c'è la prima in Champions col Liverpool che arriva in un bel momento per la squadra. Non avevamo fatto l'inizio che volevamo ma pian piano arriveremo, stasera c'è una grande partita tra due grandi squadre

Quando gli viene chiesto un commento sulle voci delle ultime settimane, lo svedese rispolvera il suo stile: "Quando il leone va via, i gatti si avvicinano; se il leone torna, i gatti spariscono. Mi concentro sul lavoro, sono stato via qualche giorno ma sono sempre presente. Il mio ruolo? È facile, il boss sono io, comando io e gli altri lavorano per me", aggiunge Ibra che si prende poi la punzecchiata da Zvonimir Boban: "Grazie per aver chiarito, nessuno aveva capito il ruolo o le competenze".