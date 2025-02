Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Redbird, presenta così a Sky Sport il burrascoso avvicinamento del Milan al derby della Madonnina contro l'Inter: "Partita strana? Un derby è un derby, lo vinci se lo affronti con una grande mentalità - la premessa di Ibra -. E' più di una partita, in campo ci sono due grandi club. Siamo carichi e pronti".

Da ex attaccante, cosa non è andato con Morata?

"Alvaro è un grande giocatore e una grande persona, gli auguro il meglio perché lo merita. Poi certe situazioni non vanno, non dico altro. Nel calcio succede, ora abbiamo Gimenez che cercavamo da mesi. In estate ci abbiamo provato, ma c'era un'altra situazione. Lui è pronto, è carico e ha grande voglia di cominciare. Siamo tutti carichi".

Cosa devono fare i dirigenti per far avere una mentalità vincente alla squadra?

"Quando vinci le cose diventano facili, bisogna avere continuità. I dirigenti devono dare il supporto per mettere in condizione i giocatori di fare il meglio possibile. Ci sono alti e bassi, l'importante è avere la voglia di migliorare e portare a casa i risultati".