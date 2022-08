Rinforzo a centrocampo per il Milan di Pioli. Secondo quanto conferma SkySport24, proprio in questi minuti è stato definito il trasferimento in rossonero del centrocampista Aster Vranckx: la formula dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 12 milioni di euro. Il classe 2002 del Wolfsburg arriverà in città già in serata, mentre per domani sono in programma le visite mediche.