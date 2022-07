Usa bastone e carota il tecnico Mattia Croci-Torti, ieri in panchina a guidare il suo Lugano nell'amichevole persa per 4-1 contro l'Inter che ha dato indicazioni contrastanti sullo stato della squadra: “Abbiamo regalato quattro gol, dobbiamo lavorare su questi dettagli. Ben venga aver sbagliato oggi e non in campionato - osserva nell'intervista a RSI -. Abbiamo fatto ottime cose nel primo tempo, mentre nel secondo i nostri ragazzi ce l'hanno messa tutta e abbiamo segnato il goal della bandiera. Peccato per il risultato”.