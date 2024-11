Ancora zero punti in Champions League dopo cinque giornate per il Lipsia, che ieri non è riuscito a fermare la crisi di risultati dell'ultimo mese arrendendosi all'Inter. Un ko che non genererà terremoti all'interno del club, stando a quanto assicurato da Marcel Schäfer, ds del club tedesco, a Sky Sport Deutschland: "Vogliamo raggiungere la svolta tutti insieme, non è cambiato nulla in questo senso. Lo abbiamo sottolineato ripetutamente di recente. Se Rose sarà in panchina sabato contro il Wolfsburg? Assolutamente".

Parlando del risultato di San Siro, Schäfer non ha fatto mistero di essere rimasto molto deluso: "La frustrazione è molto grande. Da un lato perché abbiamo ancora zero punti, dall'altro perché abbiamo perso un'altra parta e anche Ouedraogo (per infortunio, ndr)", le parole riportate da Kicker.