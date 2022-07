"Procede tutto molto bene - le sue parole -. Sono giorni di lavoro intenso, ci stiamo tutti impegnando al meglio, dal più esperto al più giovane e le cose stanno tutte al meglio. Stiamo lavorando sulla forza per mettere energia utile da sfruttare in termini di minuti sul campo. Adesso è il momento più importante della stagione e lo si capisce soprattutto dopo. Siamo partiti vogliosi di poterci confermare nel massimo campionato e ce la metteremo tutta. La Serie A è difficile, mi sono reso conto soprattutto con la promozione con il Benevento che ci sono due categorie di differenza tra B e A. Bisogna arrivare al massimo per poter dire la propria. Il mister sta riproponendo il modulo dello scorso anno, poi non so cosa avrà in mente. Il 4-3-3 ha la forza sulle corsie esterne a prescindere del tecnico che lo applica”.