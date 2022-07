Sconfitta in amichevole per il Lecce contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. Il rumeno classe 2000 Mihaila, talento della trequarti di Pecchia, ad inizio ripresa, sfrutta un'imbucata verticale bucando Falcone grazie ad un errore di lettura della retroguardia salentina. Deve lavorare ancora molto la banda di Baroni, soprattutto nell'assetto strutturale e con l'amalgama tra vecchi e nuovi. Nel frattempo Corvino lavora per rinforzare il roster perché l'esordio in Serie A contro l'Inter s'avvicina.