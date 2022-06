Gianluca Frabotta, esterno arrivato in prestito dalla Juventus, si è presentato quest'oggi come nuovo giocatore del Lecce. Il neo giallorosso si è proiettato subito al match di debutto in campionato della squadra di Marco Baroni, in programma al Via del Mare contro l'Inter: "Ci aspetta un’annata molto dura e difficile, in cui ogni match sarà una battaglia. Ci toccherà difendere molto, sarà la prima cosa a cui badare anche se nel calcio moderno bisogna saper fare bene entrambe le fasi. L’inizio con l’Inter? Sarà dura, ma prima o poi è una partita che avremmo dovuto affrontare".