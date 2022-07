A meno di un mese dall'esordio in campionato contro l'Inter, schedulato per il 13 agosto alle 20.45, oltre 16mila tifosi del Lecce hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2022-23, quella dell'atteso ritorno in Serie A. Solo oggi, comunica il club salentino, sono state emesse 2.189 tessere nel primo giorno di vendita libera che durerà fino al 5 agosto.