Prime parole da calciatore del Lecce per Wladimiro Falcone, portiere arrivato in giallorosso dalla Sampdoria con l'obiettivo di difendere i pali dei pugliesi nel prossimo torneo: “Mi sento pronto per il Lecce e per il tipo di campionato che dovrà fare. So che ci sarà tanto lavoro da fare, spero ovviamente sia poco perché ciò vorrà dire che gli attaccanti avranno fatto tanti gol ed io starò più tranquillo - riporta calciolecce.it -. Ovviamente, però, questa Serie A si presenta come un campionato difficile, con tante squadre forti ed io dovrò fare il mio. L’anno scorso ho avuto comunque un’alta percentuale di parate perché sono arrivati tantissimi tiri, quindi sotto questo punto di vista posso dire di arrivare preparato”.