Scatta ufficialmente la stagione del Lecce, che questa sera ospiterà il Cittadella nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Sarà una formazione ancora incompleta, quella che scenderà in campo, ma il tecnico Marco Baroni non fa drammi: "Non sono preoccupato, penso solo a lavorare con i ragazzi a mia disposizione. Abbiamo ancora un mese di calciomercato davanti a noi e ho piena fiducia nell’operato della società e dell’area tecnica. Chiaramente in qualche reparto siamo maggiormente completi, in altri meno, ma c’è ancora tempo, io penso ad allenare le risorse a mia disposizione", spiega in conferenza stampa.

La gara coi granata sarà il prodromo per il debutto in campionato di sabato prossimo con l'Inter al Via del Mare: "Siamo consapevoli di affrontare un campionato difficilissimo, dove capita di affrontare squadre che sono anche dieci volte superiori a te. Noi però dobbiamo avere lo spirito dei combattenti, dobbiamo essere pronti a tutto, andando avanti sempre a testa alta. I nostri giocatori devono essere pronti a tutto, devono avere grande entusiasmo e mai timore. Ci siamo già messi alle spalle i successi dello scorso anno, pensiamo solo al futuro e a misurarci in una categoria completamente diversa rispetto alla serie B. Questo non significa che saremo sempre remissivi o giocheremo solo per difenderci, dipenderà dalle partite e dalle differenti situazioni che possono prospettarsi nel corso della gara. L’importante sarà non venire mai meno alle nostre convinzioni", aggiunge il tecnico salentino.