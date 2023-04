Si è ritrovata a Formello dopo 24 ore di riposo la Lazio, intenta a preparare la sfida in esterna contro l'Inter. Buone notizie per mister Sarri che vede crescere la condizione di Ciro Immobile, recuperato a tempo di record dopo l'incidente automobilistico degli scorsi giorni. L'attaccante, infatti, ha svolto l'intera sgambata col gruppo, idem per Mattia Zaccagni che era uscito claudicante dal match col Torino. Unico assente odierno Radu, ai box causa febbre. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.