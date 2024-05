"Ma chi vi dice queste stupidaggini?". Claudio Lotito non ha usato mezze misure per rispondere a un cronista che, all'uscita del CONI, lo aveva incalzato chiedendogli conto di un rapporto ormai logoro tra la Lazio e Luis Alberto. "Se ho chiesto 15 milioni di euro per cederlo? Non è in vendita, non ho chiesto niente a nessuno. Se se ne vuole andare, sono problemi suoi", ha aggiunto il presidente dei biancocelesti. Lo riporta Sportface.it.