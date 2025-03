Una beffa atroce, quella vissuta mercoledì dall'Under 19 del Bayern Monaco, che fino al 93esimo era qualificato ai quarti di finale di Youth League prima di subire la doccia gelata del gol dell'1-1 firmato da Christos Alexiou che ha permesso all'Inter di prolungare il match coi calci di rigore, fatali ai bavaresi grazie alla parata di Alessandro Calligaris sull'ultima conclusione di Felipe Chavez. Markus Weinzierl, direttore sportivo del Bayern Campus, non ha nascosto l'amarezza per l'eliminazione shock: "Eravamo a pochi secondi dal raggiungere di nuovo i quarti di finale, quindi è un vero peccato che ora siamo fuori. I rigori sono sempre una questione di fortuna e questa volta l'Inter ha avuto quel qualcosa in più rispetto a quanto abbiamo avuto noi nella partita di Siviglia col Betis".

Nonostante la sconfitta, Weinzierl è comunque orgoglioso della prova della squadra di Peter Gaydarov: "I ragazzi hanno dato il massimo in campo e dopo questa buona prestazione avrebbero meritato di passare al turno successivo. Sono certo che tutti trarranno beneficio dall'esperienza di questa partita e delle sette precedenti per il loro futuro. Nel complesso, possiamo essere soddisfatti di come la squadra ha giocato nella maggior parte delle sue apparizioni in questa competizione".