Raggiunto da Sky Sport al Foro Italico di Roma, l'ad della Juventus Maurizio Arrivabene parla dell'imminente finale di Coppa Italia contro l'Inter: "La gara di domani è una storia a sé. È una finale e quindi è importantissima ma il nostro primo obiettivo della stagione era quello di qualificarci in Champions League ed è stato raggiunto. Domani è un altro capitolo. Il mio giudizio sulla stagione è positivo perché l'obiettivo è stato raggiunto. Poi dal quarto posto al primo ci sono in mezzo tante chiacchiere ma noi siamo abiutati ai fatti. Va bene così ma dobbiamo continuare a crescere per salire sempre di più".

Arrivabene pensa già al prossimo mercato estivo: "Sarà un mercato un po' strano per l'arrivo dei Mondiali. Probabilmente sarà più importante la sessione invernale. Noi comunque non faremo colpi di teatro. La volontà è di fare investimenti in maniera sostenibile per rinforzare la squadra".