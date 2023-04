Dopo qualche ora da quanto accaduto all'Allianz Stadium, finisce nel gorgo degli insulti razzisti anche Juan Cuadrado, protagonista in negativo della rissa avvenuta al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia. Sotto il suo post di rammarico per il pareggio ottenuto in extremis dai nerazzurri è infatti un florilegio di deplorevoli offese a sfondo razziale spuntati tra gli oltre 5mila commenti. Anche questo, purtroppo, è un episodio da censurare senza mezzi termini, perché non si può accettare la logica del: 'A brigante, brigante e mezzo'.