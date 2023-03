Cuore e passione stanno coinvolgendo la squadra, questa cosa è arrivata per quello che è successo fuori dal campo? "Io sono anche fatalista, nella prima parte di stagione abbiamo fatto meno bene. Col Benfica abbiamo perso una partita tragica, ad esempio. Le situazioni capitano, bisogna sapere gestire gli imprevisti. I ragazzi si sono riallineati, cuore e passione ci vogliono sempre. Abbiamo fatto una buona parttia tecnica, abbiamo subito solo un tiro di Barella e qualche cross in area. Però bisognava chiuderla con gli ultimi passaggi che abbiamo sbagliato".

Stai gestendo bene questo momento, con il fardello del -15 come fai a motivare i ragazzi? "Dopo quello che è successo ci siamo dati degli obiettivi: prima salvarsi, poi abbiamo detto di fare più punti possibili. Piaccia o non piaccia quello che abbiamo fatto sul campo sono 56 punti. A fine stagione, noi dobbiamo fare i punti che ci servono per arrivare in Champions. Alle cose esterne pensa la società. Abbiamo 6 punti di vantaggio sull'Inter, 8 sul Milan e 9 sulla Roma. Lavoriamo per rimanere davanti, se le situazioni cambiano... Stasera abbiamo fatto un'ottima partita contro una grande squadra. Facciamo un passo alla volta, i ragazzi si sono adattati a questa nuova situazione".

Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , è il primo ad arrivare nella sala conferenze di San Siro per analizzare con i cronisti presenti la vittoria per 1-0 sull' Inter.

La migliore Juve della stagione? Cosa ha Chiesa?

"Ha una tendinite, ha un po' paura, ma non è niente di che. Diciamo che è stata una bella Juve, vincere a Milano non è semplice, è il primo scontro diretto vinto in trasferta e ci alza l'autostima. Bisogna lavorare con equilibrio".

Non le chiedo commenti sull'episodio arbitrale, ma oggi vi hanno ridato quello tolto con la Salernitana?

"Vi hanno ridato in che senso? Non fatemi domande sugli arbitri, mi dà fastidio spiegare le cose due volte. Il VAR è oggettivo, come con la Salernitana. Abbiamo pagato noi lì perché mi sono fatto cacciar fuori. L'anno scorso, nella stessa zolla di campo, dove è successo il rigore dell'Inter, a noi non ci hanno dato il rigore. Quindi siamo non 1-1, 2-1. Noi non brontoliamo mai sugli arbitri, siamo gli unici. Sulle cose soggettive potete discutere, domandatemi della formazione. Il pestone è oggettivo è soggettivo? Il VAR sbaglia solo quando è oggettivo. Parliamo della partita, del campo".

Fagioli.

"Ha fatto una grande partita, come tutti. Soulé ha fatto una gara di personalità e sono molto contento. Di Maria non stava benissimo, non volevo rischiare di perderlo un mese perché eravamo in vantaggio".