Il Chelsea chiude la pre season nell'amichevole di oggi contro l'Inter, ultimo impegno prima dell'esordio in Premier League in programma domenica 18 agosto contro i campioni in carica del Manchester City.

Nel mese di luglio i Blues sono volati negli Stati Uniti per la consueta tournée: nelle cinque amichevoli giocate sono arrivate tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Dopo il 2-2 nel primo test contro il Wrexham, la squadra di Maresca ha perso 4-1 contro il Celtic per poi vincere 3-0 con il Club America. A seguire altri due ko: 4-2 con il Manchester City e 2-1 contro il Real Madrid.