I tifosi del Parma saranno presenti in buon numero questa sera a San Siro per la partita di Coppa Italia e compagni: saranno in totale 1536 i sostenitori attesi al seguito dei Crociati di Fabio Pecchia, nel tentativo di spingere Franco Vazquez e compagni verso una performance da ricordare. Anche per festeggiare il giorno del compleanno del presidente Kyle Krause.