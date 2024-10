Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore della Roma, Mats Hummels ha raccontato il suo dispiacere per l'assenza nella gara di Monza dell'ultimo turno di Serie A, svelando un indizio di formazione per la sfida interna contro i campioni d'Italia in programma per il prossimo weekend. "È un peccato essere stato male la scorsa settimana - ha detto -. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l'Inter, ma giocherò senz'altro contro la Dinamo Kiev".