"Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim". A spiegare l'infortunio rimediato durante Francia-Irlanda è lo stesso Olivier Giroud, che intercettato da La Gazzetta dello Sport nell'immediato post partita ha voluto rassicurare i tifosi del Milan.

"In questo momento ho una debolezza gestibile - le parole del francese -. Non mi faceva male da settimane. Ho provato e volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Comunque adesso sto già meglio, non sono troppo preoccupato ma domani vado a fare qualche esame. Non mi fa troppo male. Peccato perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, spero di sì. Penso che ce la faccio. Il gol di Thuram? Non l'ho visto perché ero nello spogliatoio, ma sono felice per il suo primo gol. Gli ho detto a fine partita che poteva fare doppietta con il colpo di testa, ma stavamo scherzando e sono molto felice per lui".