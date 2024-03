Tocca ad Alberto Gilardino inquadrare a Sky Sport l'imminente sfida di San Siro tra Inter e Genoa: "Ho detto ai ragazzi di avere grande coraggio, stiamo dimostrando la nostra crescita in questi mesi. Sappiamo di incontrare una squadra che è in un momento incredibile, però ci teniamo a fare bella figura e a fare una partita da Genoa. Serve una gara di grande consapevolezza".

Siete una delle tre squadre ancora non battute dall'Inter in campionato. Come si può fermare tatticamente?

"I punti deboli sono pochi, l'Inter ha giocatori che possono fare la differenza in tutti i ruoli. Sulla strategia ci abbiamo lavorato in settimana, ho detto ai ragazzi di esaltare le nostre qualità, anche quando non avremo palla. Sarà in quei momenti che può decidersi la partita".