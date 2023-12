Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio del Marassi, Alberto Gilardino analizza a caldo la prestazione del Genoa contro l'Inter, altra big fermata dal Grifone: "Si parla poco di noi? Meglio così, lavoriamo serenamente e sono felice. Stasera era complicata ma l'interpretazione è stata sontuosa, merito dell'approccio e della voglia di giocarsi la partita contro una grande squadra. Tutti abbiamo avuto un unico pensiero e abbiamo messo in difficoltà l'Inter, pur sapendo soffrire".

Al 75' hai messo quattro attaccanti perché volevi vincerla. Si potranno vedere anche dall'inizio o solo a gara in corso?

"Stasera Retegui e Messias rientravano dall'infortunio, a Junior ho chiesto di giocare da quinto e mi ha dato disponibilità mentre Mateo non era al 100%. L'idea è di trovare equilibrio e di far sentire tutti al centro del progetto, sia chi gioca che chi entra 20 o 25 minuti. Il campionato è complicato, questa deve essere la mentalità e cerco di trasmetterla quotidianamente. Interpretazione e ferocia all'interno della gara sono cose che facciamo bene in casa ma che vengono meno fuori, però ci stiamo lavorando".

Nel 2023 hai vinto il campionato di Serie B e ora stai andando bene in Serie A. Cosa speri per il 2024?

"Stasera inizialmente avevamo solo De Winter e Martin dei nuovi, per il resto è la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato di B e portiamo avanti il progetto. Mi aspetto di mantenere questi concetti che sono fondamentali per vestire questa maglia. Sarà un mese particolare con il mercato, non abbiamo intenzione di stravoglere la squadra ma ci sono giocatori che non stanno giocando: chi rimarrà dovrà essere dentro il progetto, voglio vedere sorridere anche chi non gioca. Voglio vedere armonia in settimana, per il bene del gruppo dobbiamo fare anche questi sacrifici".

I giocatori danno la sensazione di stare bene in gruppo.

"Abbiamo costruito tutto da lontano, c'è un blocco di tanti giocatori che portiamo avanti dalla scorsa stagione e che sanno cosa vuol dire giocare qua. E questo permette di far acquisire questa mentalità anche ai nuovi".