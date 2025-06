Non solo Petar Sucic. L’Inter, dopo aver messo sotto contratto il centrocampista ex Dinamo Zagabria, pensa ad altri calciatori croati per rinforzare le proprie squadre, dall’Under 23 alle giovanili nerazzurre. Sergej Levak, diciannovenne quest’anno in forza alla Primavera della Roma e in scadenza di contratto, è infatti sul taccuino del club di Viale della Liberazione. Sul centrocampista ci sono anche Genoa e Parma, società favorite ad oggi per l’ingaggio del calciatore rispetto all’Inter e all’Atalanta perché il ragazzo potrebbe direttamente essere tesserato per la prima squadra (e non giocare agli ordini di Stefano Vecchi e in Lega Pro come nel caso dei nerazzurri).

In dirittura d’arrivo – per le Under – l’accordo con Duje Slatina, terzino destro dell’Hajduk, su cui però c’è anche il Bayer Leverkusen. Tutto porta a credere che il giovane scelga Milano, ma non è ancora arrivato il momento del nero su bianco. Infine Ivan Paunovic, terzino sinistro ritenuto un talento dal sicuro avvenire, tanto che in questa stagione si è distinto con la Dinamo Zagabria U17, nonostante sia stato visionato e promosso dagli scout della Beneamata, non dovrebbe vestire a breve (il 20 luglio compirà 16 anni) la casacca nerazzurra. L’adolescente infatti almeno per il momento preferirebbe restare in Patria.

