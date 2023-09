Ampie disponibilità per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, domani di scena a San Siro contro l'Inter. Al termine dell'allenamento di rifinitura, la società viola ha diramato l'elenco dei convocati. Cinque in totale le assenze: Sabiri, Ikoné, Barak, Pierozzi e il nuovo acquisto Maxime Lopez che sconterà la prima delle due giornate di squalifica inflittegli in maglia Sassuolo.

PORTIERI: Terracciano, Christensen, Martinelli.

DIFENSORI: Dodò, Kayode, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Mina, Biraghi, Parisi, Comuzzo.

CENTROCAMPISTI: Duncan, Mandragora, Amatucci, Bonaventura, Arthur, Infantino.

ATTACCANTI: Kouamé, Sottil, Gonzalez, Nzola, Beltran, Brekalo, Kokorin.