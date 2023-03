"Sabato andremo a San Siro per fare una grande partita". Questa è la dichiarazione d'intenti di Dodò, esterno della Fiorentina, che raggiunto da Calciomercato.com si proietta alla partita contro l'Inter che inaugurerà il rush finale del campionato: "Dobbiamo andare a San Siro a fare una gara diversa da quella che giocammo all’andata. Con la fiducia che abbiamo possiamo andare lassù a vincere. Siamo tutti in fiducia, tutta la squadra. Lavoriamo tanto, il mister ci ha sempre detto che bisogna lavorare bene per giocare bene.