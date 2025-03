Timon Wellenreuther, portiere del Feyenoord, ribadisce in conferenza stampa di voler credere alla rimonta contro l'Inter, in quel San Siro che qualche settimana fa ha visto la sua squadra prendersi gli ottavi di finale di Champions League a spese del Milan: "Col Milan è stato bellissimo e vogliamo rifarlo. Sappiamo com'è il calcio, tutto è possibile: abbiamo perso 2-0 all'andata e vogliamo provare a rimontare. Abbiamo già dimostrato di saper fare grandi cose in Champions. Sappiamo di avere tante assenze, ma con la giusta mentalità possiamo farcela".

Dopo l'andata avevi detto che era impossibile giocare con l'Inter.

"Mi devo correggere, volevo dire che fosse quasi impossibile. Ma ce la possiamo fare. All'andata abbiamo avuto delle opportunità: dovremo sfruttarle meglio. A livello personale mi sento bene, sono felice di giocare e di aiutare il mio club. Non penso al resto".

Avete meno pressione. Aiuterà?

"Ma la pressione c'è sempre, vogliamo ancora vincere e andare avanti. Possiamo dimostrare che non è vero che siamo già battuti, cambiare il risultato. Sappiamo quanto siamo forti, abbiamo buoni giocatori e servirà avere la fortuna dalla nostra parte".