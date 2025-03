Robin van Persie è tornato a respirare l'aria della Champions League nelle nuove vesti di allenatore del Feyenoord. L'ex attaccante del Manchester United è tra i protagonisti dell'ultima puntata di The UCL Show, magazine video della UEFA sulla Champions, dove, oltre a rivivere le sue emozioni per essere tornato nel club dove è cresciuto, parla anche delle prospettive in vista della gara di domani contro l'Inter dopo il 2-0 subito in casa: "Vedrò sempre delle opportunità. Abbiamo ancora qualche chance, anche se piccole; questa è l'essenza del club".