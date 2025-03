Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Credo che abbiamo iniziato molto bene la partita, eravamo in un buon momento soprattutto nella pressione alta che abbiamo condotto. Giocando anche un buon calcio, senza creare tante opportunità. Un peccato aver subito il primo gol alla prima opportunità, ma contro grandi giocatori è così, gli può bastare un'opportunità per segnare. In questa fase del torneo gli avversari sono di livello, l'Inter ha ottimi giocatori. Può succedere, ma i miei ragazzi hanno dato tutto. Grazie a una bella parata sul rigore, che per me non c'era, siamo ancora in partita. E pensiamo di potercela giocare a Milano".

Dopo il primo gol è uscita la maturità dell'Inter. Qual è la vostra ambizione per il futuro, al di là del ritorno?

"Credo che l'Inter sia una squadra davvero molto matura che può decidere di difendere con grande sicurezza attraverso il blocco basso. Lo sapevamo, sta a noi attaccare questo tipo di difesa cercando di fargli commettere degli errori. Dovremo cercare di correre di più. Nel secondo tempo è stato difficile mantenere il ritmo alto. I giocatori dell'Inter hanno grandissima qualità, per fortuna siamo ancora in gioco. Spero che la settimana prossima otterremo un buon esito".